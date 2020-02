Gruppenrichtlinien pro OU anzeigen und dokumentieren

Vor einiger Zeit haben wir einen Tipp veröffentlicht, wie man die Gruppenrichtlinienobjekte (GPOs) einer Domäne in einzelnen Reports dokumentieren lassen kann:

[Berichte über Gruppenrichtlinien erzeugen | faq-o-matic.net]

https://www.faq-o-matic.net/2018/04/10/berichte-ber-gruppenrichtlinien-erzeugen/

Es gibt allerdings auch Situationen, in denen man nicht alle GPOs der gesamten Domäne braucht, sondern nur diejenigen in einem bestimmten OU-Zweig. Auch hier hilft die PowerShell.

Das folgende Skript gibt die Namen aller GPOs aus, die sich unterhalb einer bestimmten OU in der Domäne befinden. In der ersten Zeile gibt man diese OU in LDAP-Syntax an.

$SearchBase = 'OU=MyOU,DC=domain,DC=tld' $GPOs = @() $GPOsUnique = @() $OUs = Get-ADOrganizationalUnit -SearchBase $SearchBase -Filter * foreach ($OU in $OUs) { $GPOs += $OU.LinkedGroupPolicyObjects } 'GPOs linked in tree: ' + $GPOs.Count $GPOsUnique = ($GPOs | Sort-Object -Unique) 'Unique GPOs linked in tree: ' + $GPOsUnique.Count $GPOsUnique

Und das zweite Skript geht noch einen Schritt weiter: Es erzeugt einen Report für jedes GPO und speichert diese Reports als einzelne HTML-Dateien ab. (Voraussetzung: Die RSAT-Tools müssen auf dem ausführenden Rechner installiert sein.)

$SearchBase = 'OU=MyOU,DC=domain,DC=tld' $GPOs = @() $GPOsUnique = @() $OUs = Get-ADOrganizationalUnit -SearchBase $SearchBase -Filter * foreach ($OU in $OUs) { $GPOs += $OU.LinkedGroupPolicyObjects } 'GPOs linked in tree: ' + $GPOs.Count $GPOsUnique = ($GPOs | Sort-Object -Unique) 'Unique GPOs linked in tree: ' + $GPOsUnique.Count foreach ($GPO in $GPOsUnique) { $GPOName = '' $GPOName = (Get-ADObject -Identity $GPO).Name if ($GPOName) { $GPODisplayName = '' $GPODisplayName = (Get-GPO -Guid $GPOName -ErrorAction SilentlyContinue).DisplayName "Creating report for $GPODisplayName" Get-GPOReport -Guid $GPOName -ReportType Html -Path "$env:userprofile\Documents\$GPODisplayName.html" } }

Hier ist der Download für beide Skripte:

Get-GPOsInOUTree.ps1 (861 bytes, 22-mal heruntergeladen, letzte Änderung am 21. Februar 2020)

Kurzlink zu diesem Artikel:

http://faq-o-matic.net/?p=8489