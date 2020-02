15 Jahre faq-o-matic.net: Vielen Dank!

Am 1. Februar 2005 ist unser Blog gestartet. Die ursprüngliche Idee verfolgen wir auch weiterhin: Wir verstehen uns als nichtkommerzielle Community-Seite für technische IT-Themen und als Plattform für Autor*innen und Leser*innen. Über die Jahre haben 110 Autorinnen und Autoren weit über 1.500 Artikel beigetragen und unser Projekt zu einer wichtigen Ressource für die (deutschsprachige) IT-Community gemacht.

Vielen Dank an unser Publikum und an alle, die an unserem Projekt mitwirken!

Hier eine Auswahl von Artikel, die einen Rückblick auf unsere Historie geben:

