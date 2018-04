Berichte über Gruppenrichtlinien erzeugen

Schon seit vielen Jahren gibt es über die GPMC (Group Policy Management Console) die Möglichkeit, Berichte über Gruppenrichtlinien und ihre einzelnen Einstellungen zu erzeugen. Erledigte man dies früher mit den GPMC-Skripten auf VBScript-Basis, ist diese Funktion mit Windows Server 2008 in die PowerShell gewandert.

Für kleine Umgebungen kann die integrierte Option interessant sein, alle Gruppenrichtlinien in einen einzelnen Bericht zu exportieren:

Get-GPOReport -All -Domain "sales.contoso.com" -ReportType HTML -Path "C:\GPOReports\GPOReportsAll.html"

Das kommt in größeren Netzwerken schnell an eine Grenze, denn der Report kann -zig Megabytes groß werden, was kaum noch handhabbar ist. In solchen Fällen behilft man sich am besten mit Einzelreports. Ein recht einfaches Piping zweier PowerShell-Kommandos hilft hier weiter:

Get-GPO -all | % { Get-GPOReport -GUID $_.id -ReportType HTML -Path "C:\GPOReports\$($_.displayName).html" }

Um parallel noch eine Übersicht zu erhalten, welches GPO an welchen Container gebunden ist, eignet sich ein kleiner Report mit José. Dazu öffnet man ein CMD-Fenster, wechselt in das José-Verzeichnis und ruft dort Folgendes auf:

cscript //nologo //u JoseExec.vbs /d:!Gruppenrichtlinien.txt /r:Gruppenrichtlinien.html

Der José-Report findet sich dann im Unterordner “Reports”.

