Bessere Kennwörter erzeugen und merken

Nichts wird in der IT-Sicherheit so intensiv diskutiert wie die herkömmliche Anmeldetechnik mit Benutzername und Kennwort. Alle Sicherheitsexperten sind sich “eigentlich” einig, dass Kennwörter eine völlig überholte Technik sind, die hinten und vorne nicht ausreicht, um Systeme und Daten abzusichern. Und doch gibt es bisher keine realistische Alternative, die sich flächendeckend einsetzen ließe. Alle anderen Maßnahmen wie Zertifikate, Biometrie, Einmalkennwörter usw. setzen so viel Infrastruktur voraus, dass sie nur für einzelne Systeme taugen, aber nicht für “alles”.

Vorläufig bleiben sichere Kennwörter also notwendig. Einen pfiffigen Weg, solche Kennwörter zu erzeugen, hat vor einigen Jahren ein XKCD-Comic aufgezeigt: eine Art Mittelweg zwischen Kennwörtern und Kennwortsätzen. Der Cartoon schlägt vor, ein paar zufällig gewählte Wörter aneinanderzureihen. Merken kann man sich solche Kombinationen trotzdem, denn auch unsinnige Kombinationen prägen sich durchaus ein. Das Beispiel aus dem Comic lautet “correct horse battery staple” (richtig Pferd Batterie Heftklammer).

Es gibt gleich eine ganze Reihe von Webdiensten, die dieses Prinzip in einen Kennwortgenerator umsetzen. Fast alle nutzen aber englische Wörter als Grundlage. Auf Basis eines dieser Dienste haben wir eine deutsche Fassung erzeugt: Schwester-Pelzhut-Ledersofa-Auch heißt unsere Variante, die alle 3742 Wörter aus Franz Kafkas “Verwandlung” als Wortliste verwendet. Den Dienst, der rein lokal läuft und die Kennwörter nirgends speichert, stellen wir ab sofort unter dieser Adresse bereit:

https://www.faq-o-matic.net/richtigpferd/

