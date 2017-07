cim Lingen: Bald auch mit Agenda ;)

Die cim in Lingen (community in motion) ist seit vielen Jahren eine der schönsten IT-Konferenzen. Fachvorträge höchster Güte, eine familiäre Atmosphäre, direkter Community-Kontakt, hervorragendes Essen – all das auf professionellem Niveau und noch dazu kostenlos für die Teilnehmer. In diesem Jahr findet die cim zum dreizehnten Mal statt.

Eine besondere cim-Tradition besteht darin, dass die Agenda der Konferenz immer erst sehr spät feststeht. Wie aus dem Organisationsteam zu hören ist, wird in den nächsten Tagen aber feststehen, auf welche Sessions sich die Besucher freuen können. Klar ist wie immer: Es gibt vier parallele Tracks von morgens bis abends von hochkarätigen Sprechern.

Die cim findet in diesem Jahr am 9. September statt, und es gibt noch Plätze:

[cim lingen | community in motion – anmeldung]

http://www.cim-lingen.de/anmeldung/art_467.html

