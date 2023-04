Experts Live Germany: Die Agenda ist da

In etwa zwei Monaten gibt es endlich wieder mal ein IT-Event, wie es früher immer war: Die Experts Live Germany lädt zum zweiten Mal nach Erfurt. Am 20. Juni 2023 gibt es 18 Vorträge aus der IT-Community plus 6 Sponsoren-Sessions zu hören. Die Location ist diesmal ein echter Leckerbissen: Der Zughafen in Erfurt gibt uns ein cooles Ambiente.

Die Agenda ist jetzt fertig, sie umfasst Sessions vieler bekannter und einiger neuer Größen aus der IT-Community. Klingt nach einem spannenden Tag!

Hier geht’s lang:

[Experts Live Germany]

https://expertslive.de/

