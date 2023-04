Windows 11: Explorer poppt in den Vordergrund – Fix kommt irgendwann

Vielleicht ist es auch anderen aufgefallen: Unter Windows 11 kann es passieren, dass sporadisch im Leerlauf plötzlich ein offenes Explorer-Fenster in den Vordergrund poppt, ohne dass man irgendwo geklickt hätte. Ich habe das erst für einen Fehler im Touch-Treiber gehalten, weil ich es zunächst auf zwei Surface-Geräten gesehen hatte. Vor Kurzem ist dasselbe bei mir aber auch auf einem Non-Touch-Notebook aufgetreten.

Das äußert sich so, dass irgendein Fenster im Vordergrund ist, z.B. ein Browser. Der Rechner wird, wenn das auftritt, in dem Moment gerade nicht aktiv verwendet, Maus und Tastatur sind also unbenutzt. Dann kommt plötzlich ein Explorer-Fenster in den Vordergrund. Das ist ein Fenster, das schon offen war, bis dahin aber im Hintergrund lag. Bislang habe ich das nur mit Explorer-Fenstern beobachtet.

Anscheinend handelt es sich hierbei um ein bekanntes Problem, für das ein Fix auch schon in Arbeit ist. Ausgerollt wird das Update zunächst nur im Insider-Programm. Daraus lässt sich aber schließen, dass auch Normalrechner irgendwann dran sind.

Fixed an underlying issue believed to be the cause of File Explorer unexpectedly jumping into the foreground sometimes.