Experts Live Germany: Persönlich und in Farbe am 08. September 2022

Ein Organisationsteam rund um die MVPs Eric Berg und Carsten Rachfahl veranstaltet am 8. September 2022 in Erfurt die deutsche Ausgabe der “Experts Live”. Dieses Konferenzformat ist international renommiert und hat nun endlich auch einen Ableger in Deutschland.

Die Agenda und das Speaker-Lineup sind aktuell in Vorbereitung. Bis Mitte Juni ist der Call for Speakers noch geöffnet, der sich an alle interessierten Menschen aus der IT-Community richtet. So viel lässt sich aber schon sagen: Es wird spannend, und es wird hochkarätig.

Mehr dazu:

[Experts Live Germany]

https://expertslive.de/

Kurzlink zu diesem Artikel:

http://faq-o-matic.net/?p=8840