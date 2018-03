CDC Germany: Die Agenda ist da

Die Organisatoren der Cloud & Datacenter Conference Germany haben die Agenda der diesjährigen Konferenz veröffentlicht. Das hochklassige Event findet statt am 15. und 16. Mai 2018 in Hanau.

Das Setup verspricht eine Veranstaltung der Extraklasse: Über 60 Sessions und fast 40 internationale Speaker sorgen für Techie-Unterhaltung auf höchstem Niveau. Das Who’s Who der IT-Community gibt sich ein Stelldichein, die Dichte an MVPs und Microsoft-Mitarbeitern ist so hoch wie auf kaum einer anderen Konferenz.

Alles Weitere und die Tickets gibt es hier:

https://www.cdc-germany.de/

