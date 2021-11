Azure Developer Community Day 2021 (Hybrid Edition)

Der Azure Developer Community Day 2021 (#AzDevCom2021) ist eine Hybrid-Konferenz zur Softwareentwicklung mit der Microsoft Cloud. Die Konferenz mit einem illustren Feld an Top-Sprecher:innen findet am Dienstag, dem 7. Dezember 2021 statt. In München und online.

Der Azure Developer Community Day richtet sich an alle Entwickler:innen, die mit Azure oder Diensten wie Power Platform arbeiten. Auch DevOps-Themen und Software-Architektur haben hier ihren Platz. Die Idee wurde von den Organisatoren des Azure Dev Meetup München entwickelt, um die Lücke zwischen IT-Pro-Veranstaltungen und Training-Workshops zu schließen und community-basiertes Netzwerken zwischen Entwickler:innen mit Blick auf ihre täglichen Themen zu ermöglichen. Das Ziel und Konzept besteht darin, den Austausch auf eine gute Erfahrungs-, Zugangs- und Diversitätsbasis zu stellen.

Der Azure Developer Community Day ist für Teilnehmer:innen kostenlos.

Das hybride Konzept gibt Euch die Chance, vor Ort dabei zu sein (“2G plus”) oder online teilzunehmen. Die Vor-Ort-Tickets sind auf 80 Stück limitiert. Die Agenda ist in Abstimmung; das Programm und die Sprecher:innen werden in den nächsten Tagen feststehen.

Jetzt Ticket sichern – nur so kommt Ihr auch an die Goodies und Überraschungen:

https://azdevcom2021.eventbrite.de

Das ist die #AzDevCom2021:

Dienstag, 07.12.2020, 8:00 U(hr bis 17 Uhr

Preis: Kostenlos

Anmeldung: https://azdevcom2021.eventbrite.de

Agenda: https://www.azuredev.org/

News & Social Media: @azdevcom #azdevcom

Hybrid Event mit Top-Sprecher:innen – freut euch auf MVPs, Regional Directors und Community-Aktive

Event Sponsoren: Microsoft Deutschland, Secunet Security Networks AG, doubleSlash Net-Business GmbH, medialesson GmbH

