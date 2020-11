Azure Developer Community Day am 8.12.2020

Community ohne Meetings – macht keinen Spaß. Immerhin gibt es Ersatzformate, und auf diesem Weg plant das Azure Dev Meetup Munich seine erste große Veranstaltung: der Azure Developer Community Day 2020 wird am Dienstag, dem 8. Dezember 2020 rein virtuell stattfinden. Die Organisatoren haben Großes vor: Ein Lineup von 24 Sessions in vier parallelen Tracks soll per Microsoft Teams über die virtuelle Bühne gehen.

Dabei wollen die Münchner Meetup-Kollegen den Community-Gedanken hoch halten und haben daher ein ebenso offenes wie ehrgeiziges Konzept: Der Call for Papers ist öffentlich bis zum 28. November – es kann also bis kurz vor dem Event einen Session-Vorschlag einreichen, wer Lust dazu hat. Das wird sicher eine spannende Sache!

Hier geht es zum Event:

[Azure Developer Community Day 2020 – #azdevcom]

https://www.azuredev.org/

Und hier ist der Call for Papers:

[Azure Developer Community Day 2020 (virtual Edition): Call for Papers (CfP) @ Sessionize.com]

https://sessionize.com/azure-developer-community-day-2020

Kurzlink zu diesem Artikel:

http://faq-o-matic.net/?p=8648