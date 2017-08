Azure-Meetup am 28. August 2017 in Hannover

Das kommende Azure-Meetup in Hannover steht unter folgendem Motto: “Docker on Azure & Azure Hybrid Infrastructure”. Unser erstes Meetup nach der Sommerpause wird wieder sehr spannend und richtet sich auch wieder an ein gemischtes Publikum. Wir freuen uns diesmal einen neuen Sponsor gewonnen zu haben und werden uns diesmal bei Netz-Weise auf der Bult treffen. Danke dafür an Holger Voges und Netz-Weise!

Für die Vorträge haben wir zwei renommierte und kompetente Sprecher gewonnen, die uns zwei wichtige und spannende Themen aus der Azure-Welt näherbringen werden. Natürlich gibt es auch wieder Zeit zum Netzwerken bei Pizza, Bier und Softdrinks!

Running Docker on Azure

Docker auf Azure von der einzelnen Maschine über Azure Container Services (ACS) bis hin zu PaaS.

Sprecher: Steffen Krause

Steffen Krause ist Ur-Berliner und Cloud Solution Architect bei Microsoft Germany.

Was gibt es neues in der Azure Hybrid Infrastructure? Wo können hybride Lösungen im Unternehmen eingesetzt werden und wie können sie unterstützen?

Sprecher: Benedict Berger

Benedict Berger ist Digital Architect bei Microsoft Corp und war vor seiner Zeit bei Microsoft mehrere Jahre Microsoft MVP. Hannover ist für ihn ein Heimspiel.

