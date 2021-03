Cloud8 Virtual Summit am 4. Juni 2021

Bereits zum dritten Mal organisiert eine Community-Initiative um den Schweizer MVP Drago Petrovic den “Cloud8 Virtual Summit”: Ein hochkarätig besetztes Event mit spannenden Sessions zu verschiedenen Cloud-nahen Themen. Diesmal sind auch wir vertreten.

Am 4. Juni 2021 findet der Summit virtuell als Teams-Konferenz statt. Die Teilnahme ist kostenlos – und sogar ohne vorherige Registrierung möglich. Die Agenda bietet 34 Sessions (!) in drei parallelen Tracks. Das Feld der Speaker liest sich wie ein “Who is who” der europäischen Microsoft-Community.

Weitere Informationen:

Zur Agenda geht es hier: https://www.cloudeight.ch/?page_id=255

Die Liste der Sprecher*innen: https://www.cloudeight.ch/?page_id=206

Zur Teilnahme reicht es aus, am 4. Juni auf der Event-Webseite über den Menüpunkt “Sessions” die passende Session auszuwählen.

