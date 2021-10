Modern automatisieren: Deutschland Powerthon 2021

In der ersten Novemberwoche – genauer: vom 1. bis zum 6. November 2021 – findet ein spannendes Community-Event mit einem ganz neuen Format statt. Es geht um Automatisierung in der modernen Microsoft-Welt. Der “Deutschland Powerthon 2021” beleuchtet eine Woche lang, wie sich die Power Platform und Dynamics 365 nutzen lassen, um Abläufe in Unternehmen zu verbessern.

Das Event findet an den Wochentagen immer nachmittags zwischen 16:00 Uhr und 18:30 Uhr statt und am Samstag von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr. Auf der (virtuellen) Bühne stehen einige Community-Rockstars – es lohnt sich also!

[Deutschland Powerthon 2021]

https://powerthon.info/

Ganz nebenbei versteht sich die Veranstaltung als das “erste vollständig klimaneutrale Microsoft-Community-Event”, weil die Sponsoren zur “Kompensation” über bekannte Partner wie Atmosfair beitragen.

