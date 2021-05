Cloud8 Virtual Summit: IT-Konferenz am 4. Juni 2021

In zwei Wochen, am 4. Juni 2021, gibt es ein hochkarätiges Online-Event aus der IT-Community: 40 internationale Sprecher*innen, die meisten davon Microsoft-MVPs, beleuchten auf dem Cloud8 Virtual Summit Security und Best Practices zur (Microsoft-) Cloud.

Die Veranstaltung beginnt schon um 08:00 Uhr morgens mit einer Keynote von zwei Microsoft-Managerinnen. Danach geht es in drei parallelen Tracks bis zum Abend weiter. Insgesamt gibt es fast 40 Sessions zur Auswahl – wegen der internationalen Ausrichtung in englischer Sprache. Das ganze Event läuft über Microsoft Teams und ist kostenlos. Eine Registrierung ist nicht nötig, es braucht auch kein Microsoft-Konto für den Zugriff.

Die Agenda gibt es hier, und dort finden sich am 4. Juni auch die Buttons zum Teilnehmen:

https://www.cloudeight.ch/?page_id=255

PS. Wir selbst sind auch vertreten mit der Session “Design for Change: Active Directory for the Cloud Age” von Nils Kaczenski im Abend-Slot um 19:00 Uhr.

