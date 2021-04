Das 60-Stunden-Event: Microsoft 365 Virtual Marathon vom 26. bis 28. April 2021

Das, liebe Freundinnen und Freunde, ist mal ein Event: Satte 60 Stunden lang wird eine Community-Initiative mit Sessions und Workshops zu IT- und Cloud-Themen füllen. Der Schwerpunkt des “Microsoft 365 Virtual Marathon” liegt auf den anwenderzentrierten Cloud-Diensten von Microsoft 365, doch die Organisatoren legen ausdrücklich Wert darauf, auch über den Tellerrand hinauszuschauen. Die Konferenz hat im vergangenen Jahr erstmals stattgefunden, damals “nur” 36 Stunden lang.

Der Zeitplan geht rund um die Uhr und orientiert sich an den Zeitzonen. Vorträge sind in verschiedenen Sprachen geplant, darunter Deutsch und (natürlich) Englisch. Die deutschsprachigen Sessions werden dabei so liegen, dass sie zu unserer Zeitzone passen.

