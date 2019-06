cim Lingen 2019: Neues Format und Call for Papers

Die cim in Lingen (community in motion), eine der schönsten IT-Veranstaltungen überhaupt, feiert in diesem Jahr ihr 15-jähriges Jubiläum. Daher gibt es in diesem Jahr ein neues Format: Vor dem traditionellen “Community Day” am Samstag (dieses Jahr der 14. September 2019) gibt es einen neuen “Business Day” am Freitag (voraussichtlich ab mittags). Dieser neue Zusatztag konzentriert sich auf strategische Themen in Form einiger ausführlicher Workshops.

Für den Samstag bleibt alles wie gewohnt und bewährt: 300 Teilnehmer, 26 Sessions, vier (eigentlich: fünf) Tracks. Die Anmeldung für Teilnehmer wird am 1. Juli 2019 freigeschaltet – wie immer kostenlos.

Die Konferenz-Organisatoren suchen noch Sprecher*innen und Themen für den Community Day: Der Call for Papers läuft bis zum 15. Juli 2019.

Hier geht’s lang:

[cim lingen – community in motion]

https://cim-lingen.de/

