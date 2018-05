cim Lingen: Call for Participation

Die IT-Community-Konferenz cim Lingen (Community in Motion) geht in eine neue Runde. Die diesjährige Ausgabe findet statt am 1. September 2018, wie immer im IT-Zentrum in Lingen an der Ems.

Seit einigen Tagen läuft der “Call for Participation”: Wer Interesse hat, als Speaker mit einer Session bei der cim Lingen teilzunehmen, kann sich bis zum 15. Juni bewerben. Die Jury will dann bis Anfang Juli entscheiden.

