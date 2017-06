cim 2017: Noch bis 15. Juni Beiträge einreichen

Die cim in Lingen (community in motion) findet in diesem Jahr zum dreizehnten Mal statt. Die IT-Konferenz ist ein echtes Highlight im Veranstaltungskalender: Die IT-Community gibt sich ein Stelldichein mit Vorträgen, die zum Besten gehören, was man in der Branche hören kann. Eine familiäre Atmosphäre in einer IT-Ideenfabrik in Lingen an der Ems. Und ein Catering, das seinesgleichen sucht. Traditionell ist die Konferenz für alle Teilnehmer kostenlos. Nur schnell muss man sein, die 300 Plätze sind schnell ausgebucht.

Wer sich als Sprecher an der cim beteiligen möchte, hat noch wenige Tage Zeit, einen Vorschlag einzureichen: Der “Call for Participation” läuft noch bis zum 15. Juni. Eine hervorragende Gelegenheit, mit einem eigenen Beitrag an der IT-Community teilzuhaben.

http://www.cim-lingen.de/news/call-participation_17.html

