Nutzt man die Remote Desktop Services von Windows Server 2012/2016/2019 und befindet sich zeitgleich in einer Multi-Domain- oder Multi-Forest-Umgebung, so wird man schnell feststellen, dass sich in den Assistenten zur Autorisierung von Benutzern und Gruppen ein Fehler eingeschlichen hat. Dieser bewirkt, dass man keine Berechtigungen außerhalb der eigenen Domäne setzen kann.

Einen Lösungsansatz habe ich hier beschrieben:

[Remote Desktop Services und vertraute Domains – michael wessel Blog]

https://blog.michael-wessel.de/2019/06/18/remote-desktop-services-und-vertraute-domains/

