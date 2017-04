cim Lingen 2017: Call for Participation

Die cim in Lingen (community in motion), eine der schönsten Konferenzen der IT-Community, wird in diesem Jahr zum 13. Mal stattfinden. Am Samstag, dem 9. September 2017, erwarten die Organisatoren wieder 300 Interessierte zu ihrem hochkarätigen Event. Wie immer ist die Teilnahme kostenlos.

Wer sich als Sprecher mit einer Session beteiligen möchte, ist jetzt aufgerufen, einen Vorschlag einzureichen. Der “Call for Participation” läuft bis zum 15. Juni. Hier gibt es Näheres:

[cim lingen | community in motion | Call for Participation – news]

http://www.cim-lingen.de/news/call-participation_17.html

