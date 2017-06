WINS anfällig für Denial of Service – kein Patch in Sicht

Fortinet-Forscher haben jetzt einen Codefehler im WINS-Dienst von Windows-Servern gefunden, der sich relativ leicht für Denial-of-Service-Attacken ausnutzen lässt. Damit verschärft sich die Empfehlung, den veralteten Dienst zur Namensauflösung nicht länger einzusetzen, sondern ihn durch DNS zu ersetzen. Heikel dabei: Microsoft wird das Problem nicht beheben.

WINS dient dazu, in lokalen Netzwerken Servernamen in IP-Adressen aufzulösen. Im Prinzip macht er damit fast dasselbe wie DNS – nur in einer älteren Fassung, denn WINS geht zurück auf die historische NetBIOS-Struktur früherer Microsoft-Netzwerke. Bereits seit vielen Jahren entwickelt Microsoft diesen Dienst praktisch nicht mehr weiter, die letzte wesentliche Änderung gab es in Windows Server 2003.

Viele Netzwerke nutzen WINS trotzdem immer noch, weil es (leider) noch eine ganze Reihe von Anwendungen gibt, die ohne eine NetBIOS-Namensauflösung nicht richtig funktionieren. Aufgrund der nun gefundenen Fehler ist jetzt aber die Zeit gekommen, aktiv nach anderen Lösungen Ausschau zu halten.

Der von Fortinet aufgespürte Fehler resultiert dem Vernehmen nach nur in einem Abstzurz der WINS-Dienste, wodurch die zugehörige Namensauflösung nicht mehr funktioniert. Darüber hinaus sind keine sicherheitskritischen Folgen bekannt.

Mehr dazu:

[WINS Server Remote Memory Corruption Vulnerability in Microsoft Windows Server | Fortinet Blog]

https://blog.fortinet.com/2017/06/14/wins-server-remote-memory-corruption-vulnerability-in-microsoft-windows-server

[Kein Patch für Denial-of-Service-Lücke in Windows Server | heise Security]

https://www.heise.de/security/meldung/Kein-Patch-fuer-Denial-of-Service-Luecke-in-Windows-Server-3744148.html

