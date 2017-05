Das neue Hyper-V-Buch ist da!

Druckfrisch bei Rheinwerk gibt es das deutsche Buch zu Hyper-V in der dritten Auflage für Windows Server 2016: Microsoft Hyper-V. Das Handbuch für Administratoren

Auf fast 1000 Seiten hat das Autorenteam (Nicholas Dille, Marc Grote, Nils Kaczenski und Jan Kappen) das Werk völlig überarbeitet und stellt alles, was man zu Hyper-V wissen muss, von “Einstieg” bis “Experte” dar. Natürlich auch mit den neuen Themen wie Storage Spaces Direct (S2D), Container und Docker, Just Enough Administration oder Rolling Cluster Upgrades.

Beim Verlag gibt es eine opulente Leseprobe mit 60 Seiten kostenlos:

Leseprobe Microsoft Hyper-V, 3. Auflage

Und hier findet sich alles Wichtige zum Buch:

Microsoft Hyper-V. Das Handbuch für Administratoren

