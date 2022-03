MS Teams: Eigenes Bild ausblenden

Eine kleine, aber wichtige Änderung hat es endlich (und ziemlich stillschweigend) in den Desktop-Client von Microsoft Teams geschafft: Man kann nun das eigene Kamerabild ausblenden.

Mehrere Untersuchungen haben gezeigt, dass es viele Leute stört, wenn sie in Videokonferenzen dauernd ihr eigenes Bild sehen. In natürlichen Umgebungen kommt so etwas nicht vor. Gerade in der ohnehin anstrengenden Situation einer Videokonferenz kann es unterschwellig Stress erzeugen, wenn man sich ständig selbst im Blick hat. Andere Untersuchungen haben herausgefunden, dass viele Anwender den größten Teil der Zeit auf ihr eigenes Bild starren und dadurch latent immer abgelenkt sind.

Per Rechtsklick auf das eigene Bild kann man dieses nun für sich selbst ausblenden. Andere Teilnehmer der Besprechung sehen das Bild weiterhin.

Nach dem Ausblenden sieht man am unteren Rand einen kleinen Pfeil nach oben, mit dem man das Bild wieder einblendet.

Verwandte Beiträge: Microsoft Teams: Eigene (!) Hintergründe im Video-Meeting

Zu Ostern haben Anwender von Microsoft Teams ein kleines Geschenk bekommen: Man kann jetzt den Hintergrund des eigenen Bilds in... Wie kann ich per GPO beliebige Laufwerke ausblenden?

In den Gruppenrichtlinien gibt es die Möglichkeit, bestimmte Laufwerke auszublenden und sie so vor dem Benutzer zu verbergen. Dies ist... Das magische Auge am Monitor

Erinnert sich noch jemand an das „Magische Auge“? Das war eine Mode in den Neunzigern: Mittels ausgefeilter Drucktechnik hat man...

Kurzlink zu diesem Artikel:

http://faq-o-matic.net/?p=8837