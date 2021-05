Webinar: Windows 10 hardening from the cloud

Dieses Angebot dürfte für IT-Administratoren und -Entscheider interessant sein, die sich schon die gleichen Fragen gestellt haben: Wie sichere ich Geräte ab, die sich nur noch im Home Office befinden? Was ist das Risiko, und welche Einstellungen machen Sinn für Windows 10-Computer, die seit Monaten keine direkte Verbindung zum Firmennetzwerk mehr hatten? Was schützt, und womit reduziere ich meine Produktivität womöglich noch? Fabio Gondorf von der Dinext. Pi-Sec GmbH widmet sich diesen Fragen, bespricht verschiedene Szenarien, und zeigt Best Practices anhand von Microsoft Defender for Endpoint, Intune und Windows 10. Das Webinar findet am 26.05. um 15 Uhr statt. Die Anmeldung erfolgt über LinkedIn und ist kostenfrei.

https://www.linkedin.com/events/windows10hardeningfromthecloud-6793065736932872192/

