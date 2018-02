Cloud & Datacenter Conference Germany am 15. und 16. Mai 2018

Die erfolgreiche Cloud & Datacenter Conference Germany geht in diesem Jahr in die dritte Runde – und sie wird noch größer und cooler als zuvor! Carsten Rachfahl und sein Team laden zu zwei Tagen Tech-Sessions und Geek-Networking nach Hanau in den Congress Park. Über 60 Sessions in bis zu sechs parallelen Tracks bieten ein prall gefülltes Programm, das seinesgleichen sucht.

Das Feld der Sprecherinnen und Sprecher zeigt das “Who’s Who” der IT-Branche und enthält viele Namen, die in der Community für Qualität stehen. Es empfiehlt sich, die Tickets rechtzeitig zu sichern. Termin der Konferenz: 15. und 16. Mai 2018.

