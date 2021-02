Anmeldezeiten im Active Directory per PowerShell nutzen

Im Active Directory (AD) gibt es die Möglichkeit spezielle Anmeldezeiten für die Benutzer zu hinterlegen. Der Nachteil ist, dass diese Logon Hours für jeden Benutzer einzeln gesetzt werden müssen – und das auch noch relativ umständlich.

Das Team von ITnator.net zeigt in einem Beitrag, wie man diese Anmeldezeiten mit Hilfe von PowerShell unternehmensweit setzen, aber auch auslesen kann:

https://www.itnator.net/logon-hours-anmeldezeiten-setzen-und-auslesen/

Was ist die Problematik mit den Anmeldezeiten?

Die Logon Hours können im Active Directory nur am Benutzerobjekt hinterlegt werden, wie auch im Bild zu sehen. Hat man in einer Umgebung mehrere hundert Benutzerobjekte, so benötigt man eine andere Lösung für das Problem.

Abhilfe schafft PowerShell, denn damit können die Anmeldezeiten auf andere Benutzer übertragen werden, aber auch die unleserliche Zahlenfolge leserlich machen.

Kurzlink zu diesem Artikel:

http://faq-o-matic.net/?p=8680