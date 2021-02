Erinnert sich noch jemand an die Mitteilung der Vogonen, dass die Erde leider gesprengt werden müsse? Ungefähr so fühlte ich mich letzte Woche, als Microsoft To-do einfach mal meine ganzen Aufgaben geschrottet hat. Wer also auch mit einer Hybrid-Anbindung von Microsoft 365 zu tun hat … sei gewarnt.

https://support.microsoft.com/en-us/office/changes-to-microsoft-to-do-access-for-on-premises-mailbox-accounts-f0cb4131-c8c0-4c80-a4df-b75482f62be1

