Azure Meetup Südniedersachsen: Kickoff am 5. April 2017

Aus dem Kreis der deutschen Hyper-V-Community hat sich das “Azure Meetup Südniedersachsen” gegründet, um in der Region um Hannover, Braunschweig und Göttingen das Cloud-Thema voranzubringen. Am 5. April 2017 findet das Kickoff-Meeting in Hannover statt.

Die Organisatoren Benjamin Hüpeden, Martin Steiner und ihr Team laden um 18:30 Uhr ein in die Räume der New Horizons in Hannover-Lahe. Weiterer Sponsor ist Microsoft, die für das leibliche Wohl sorgen. Alles Weitere findet sich auf der Seite:

[Südniedersachsen Azure Meetup (Hannover) | Meetup]

https://www.meetup.com/de-DE/Suedniedersachsen-Azure-Meetup/

