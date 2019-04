ADModify herunterladen und ausführen

Alte Hasen in der IT erinnern sich gern an ADModify.NET, mit dem man recht komfortabel Massenänderungen an Objekten in Active Directory ausführen kann. Bei uns gibt es auch einen Artikel dazu:

[Massenänderungen mit ADModify | faq-o-matic.net]

https://www.faq-o-matic.net/2005/10/01/massenaenderungen-mit-admodify/

Leider gibt es das Tool nicht mehr ohne Weiteres zum Download, weil Microsoft 2018 seine Open-Source-Plattform Codeplex eingestellt hat. Dort findet man nur noch einen Archiv-Download …

… aber der enthält eben doch die ausführbare Version. So geht’s:

Lade dir das Archiv herunter:

https://archive.codeplex.com/?p=admodify

Entpacke es in einen Ordner. Im Ordner „Releases“ enthält der Unterordner „1“ die letzte Version. Beide Dateien, die dort liegen, benennst du um, sodass sie „.zip“ als Extension tragen. Die Fassung in dem Zip, das mit 035… anfängt, scheint aktueller zu sein.

Also das Zip ebenfalls entpacken, dort kannst du dann die Admodify.exe starten. Auf einem neueren Windows musst du evtl. noch die .NET-3.x-Features aktivieren (enthält das angeforderte .NET 2.0).

Das Tool ist sehr leistungsfähig, du kannst dort ein Set an Objekten mit einem LDAP-Filter auswählen, die gewünschten Änderungen per GUI vornehmen und es dann loslaufen lassen. Jede Änderung landet in einer Undo-Datei, sodass man sie auch wieder rückgängig machen kann.

Einsatz natürlich auf eigenes Risiko!

Sollte Microsoft den Codeplex-Download vollständig entfernen, findet sich hier vorsichtshalber das Archiv von der Seite – da es Open Source ist bzw. war, dürfte das OK sein:

ADModify.zip (2,8 MiB, 40-mal heruntergeladen, letzte Änderung am 23. April 2019)

Es sei bei der Gelegenheit aber noch auf ein anderes Tool hingewiesen, das Norbert Fehlauer noch besser findet:

http://www.wisesoft.co.uk/software/bulkadusers/default.aspx

Verwandte Beiträge: ScreenToGif: Kostenloses Screen-Recording

Der Brasilianer Nicke Maranin hat auf Microsofts Open-Source-Plattform Codeplex das Screen-Recording-Werkzeug “ScreenToGif” veröffentlicht. Es liegt in Version 1.3 vor und... PAL: Performance-Analyse mit Log-Dateien

Die Leistungsdaten eines Servers auszuwerten, erfordert meist tiefes Know-how der beteiligten Applikationen. Glücklicherweise bieten Windows-Server in den aktuellen Versionen dazu... Gendering mit Microsoft Word

Auf Microsofts Open-Source-Seite Codeplex steht seit kurzem ein Add-in für Word 2010 (und 2007) bereit, das beim “Gendering” von Dokumenten... Massenänderungen mit ADModify

Sie wollten schon immer mal bei 400 Benutzern das Login-Skript ändern? Oder ihre Benutzer sollen eine neue Telefonnummer abhängig von... Bearbeiten von Mailboxattributen mit Admodify

ADModify (siehe unseren Überblicksartikel) kann auch Exchange-Attribute im AD bearbeiten. Dieser Artikel gibt ein kurzes Beispiel. Achtung: Die Exchange-Attribute können...

Kurzlink zu diesem Artikel:

http://faq-o-matic.net/?p=8398