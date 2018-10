Ordnertiefe in Datei-Verzeichnislistings identifizieren

Will man Dateiserver konsolidieren, aufräumen oder migrieren, stehen oft intensive Analysen der vorhandenen Datenstrukturen an. Verschiedene Tools können dabei hilfreich sein, die die Ordner-Daten in strukturierter Form ausgeben, damit man diese z.B. mit Excel auswerten kann. Ein kleiner Formeltrick kann eine ergänzende Information ausgeben, nämlich die Ordnertiefe.

Hat man in einer Spalte (z.B. Spalte B) die Ordnerpfade im Klartext, so kann folgende Formel die Ordnertiefe identifizieren, also die Frage beantworten, wie viele Unterordner im aktuellen Pfad aufgeführt sind:

=LÄNGE(B2)-LÄNGE(WECHSELN(B2;"\";))

Die Formel zählt mit einem Trick die Anzahl der Backslashes im angegebenen Pfad und gibt diese als Zahl aus. „H:\Daten” führt zur Angabe 1, “H:\Daten\ApplikationX” zur Angabe 2 usw. Diese Formel kopiert man in alle Zeilen und erhält so die gewünschte Angabe.

