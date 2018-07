cim Lingen 2018: schon angemeldet?

Am 1. September 2018 findet die diesjährige cim (Community in Motion) in Lingen an der Ems statt. Wie immer ist dieses schönste Familientreffen der IT-Community für das Publikum kostenlos. Es warten -zig hochkarätige Fachvorträge von der Crème de la crème der europäischen IT-Szene.

Auch in diesem Jahr wird die cim ihre Agenda erst sehr kurzfristig bekanntgeben – aber aus sicherer Quelle wissen wir, dass hervorragende Sessions von hervorragenden Speakern auf der Liste stehen.

Hier geht’s lang:

https://www.cim-lingen.de/anmeldung/anmeldung18.html

