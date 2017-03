Cloud & Datacenter Conference: Die Agenda ist da

Das Organisationsteam der Cloud & Datacenter Conference Germany um Hyper-V-Guru Carsten Rachfahl hat jetzt die Agenda der diesjährigen Konferenz publiziert. An zwei Tagen steht ein dicht gepacktes Programm von Tech-Sessions bereit, das seinesgleichen sucht.

Das “Who is who?” der IT-Szene gibt sich in vier parallelen Tracks ein Stelldichein. Neben dem offiziellen Programm wird es viel Gelegenheit zum Austausch geben. Auch die Location ist ein Leckerbissen: Die Konferenz findet im neuen Microsoft-Office in München statt.

Hier geht’s lang:

[Cloud & Datacenter Conference Germany – Die Zukunft Ihrer IT gestalten]

https://www.cdc-germany.de/

