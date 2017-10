Windows Server 2016: Microsoft verschluckt sich an seinem Update-Verfahren

Mit seiner neuen Update-Policy für Windows Server 2016 hat Microsoft mal wieder danebengegriffen. Die gerade veröffentlichte “Semi-annual-Version” 1709 enthält nämlich nicht alle Funktionen, die eigentlich im Server vorhanden sein sollten. Schlauerweise betrifft dies ausgerechnet die Hyperconverged-Funktion “Storage Spaces Direct (S2D)”, die ein wichtiges neues Feature des Servers 2016 ist. In den Release Notes zum 1709-Update erklärt Microsoft schlicht:

Storage Spaces Direct is not included in Windows Server, version 1709. If you call Enable-ClusterStorageSpacesDirect or its alias Enable-ClusterS2D, on a server running Windows Server, version 1709, you will receive an error with the message „The requested operation is not supported“.

It is also not supported to introduce servers running Windows Server, version 1709 into a Windows Server 2016 Storage Spaces Direct deployment.