25 Jahre Windows 2000 (und Active Directory)

Genau heute vor 25 Jahren erschien Windows 2000 auf dem Markt. Als Nachfolger von Windows NT machte es Ernst mit einigen Entwicklungen, die Microsoft schon länger in Arbeit hatte. Darunter war Active Directory als Verzeichnisdienst, der Microsoft endgültig in den Rechenzentren etablierte. Windows 2000 kam in drei Fassungen auf den Markt: Windows 2000 Professional, Server und Advanced Server. (Damals übrigens stand die Jahreszahl noch direkt hinter dem “Windows”.)

Wem auch immer man nun symbolisch gratulieren darf – alles Gute jedenfalls.

(Das nächste relevante Server-Jubiläum in der Microsoft-Welt ist der 29. November und betrifft Exchange Server.)

