Vor 20 Jahren erschien Exchange 2000

Exchange 2000 war vielleicht der wichtigste Meilenstein in der Geschichte von Microsofts Messaging- und Groupwaresystem. Es markiert den Punkt, an dem der Verzeichnisdienst zum Teil des Betriebssystems wurde (Active Directory). Damit wurde deutlich, dass Microsoft den Weg in die Rechenzentren und Großunternehmen ernst meinte.

Am 29. November 2000 erschien also Exchange 2000 Server nach einer langen und sehr intensiven Betaphase. Die letzte Vorabversion (Beta 3) war gerade sieben Wochen vorher freigegeben worden, Windows 2000 Server mit dem neuen Active Directory war am 24. August 2000 auf dem Markt erschienen. Herzlichen Glückwunsch also, Exchange 2000!

Lesenswerte Zusammenfassungen der Geschichte von Exchange und von Active Directory gibt es hier:

[Microsoft Exchange 2000: Just the facts – TechRepublic]

https://www.techrepublic.com/article/microsoft-exchange-2000-just-the-facts/

[joeware – never stop exploring – History of Active Directory from someone who made it]

https://blog.joeware.net/2008/08/11/1420/

Und hier für die Nostalgie der Älteren unter uns ein Fotoalbum. So sah Exchange 2000 für den Admin aus.

