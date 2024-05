Gruppe “Prä-Windows 2000 kompatibler Zugriff” mit einem Mini-Skript absichern

Heute mal wieder ein (hihi) Quickie: Die Gruppe “BUILTIN\Prä-Windows 2000 kompatibler Zugriff” in Active Directory ist ein eingebautes Sicherheitsloch. Warum das so ist, könnt ihr an vielen Stellen im Web nachlesen. Kurz zusammengefasst: Diese Gruppe enthält standardmäßig die Pseudo-Systemgruppe “Authentifizierte Benutzer”, und damit kann jeder Benutzer (und auch jeder Computer) nahezu alles lesen, was im Active Directory so steht. Angepasste Zugriffsrechte lassen sich so schwer umsetzen, und Angreifer haben es allzu leicht.

Es ist mit wenigen Mausklicks möglich, diesen Eintrag zu entfernen und so in einem neu installierten AD die Gruppe zu leeren. Vor vielen Jahren haben wir schon ein Holzhammer-Skript dazu vorgestellt:

[Gruppe “Prä-Windows 2000 kompatibler Zugriff” per Skript leeren | faq-o-matic.net]

https://www.faq-o-matic.net/2010/06/21/gruppe-pr-windows-2000-kompatibler-zugriff-per-skript-leeren/

Heute mal eine ganz kurze Variante, die ohne VBScript auskommt:

REM Get Domain LDAP name FOR /f "usebackq" %%a IN (`DSQUERY * DomainRoot -Filter "(objectClass=domain)" -SCOPE base`) DO ( SET Domain=%%a ) SET Domain=%Domain:"=% DSMOD GROUP "CN=Prä-Windows 2000 kompatibler Zugriff,CN=Builtin,%Domain%" -RMMBR "CN=S-1-5-11,CN=ForeignSecurityPrincipals,%Domain%"

Das Skript setzt voraus, dass die AD-Verwaltungstools auf dem ausführenden Rechner installiert sind, und es funktioniert in einem deutschsprachigen AD.

