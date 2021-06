Windows Server 2022 ist bald fertig und steht als Eval bereit

Die Nachricht ist schon ein paar Tage alt, aber … Windows Server 2022 ist so gut wie fertig. Das Produkt steht in mehreren Fassungen als kostenlose Eval-Version zum Ausprobieren bereit. Dem Vernehmen nach ist schon alles drin, was in der finalen Fassung enthalten sein soll. Gleichwohl ist dieser Build noch nicht für die Produktion freigegeben, dafür braucht es erst den GA-Status (General Availability). Bis dies soweit ist, kann es noch eine Weile dauern, aber nicht lang; Microsoft spricht von der zweiten Jahreshälfte. Bisher hieß das bei den Betriebssystemen meist Oktober oder spät im September.

