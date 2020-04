Microsoft ändert seine Event-Strategie: Online first

Vor dem Hintergrund “der aktuellen Lage”, wie man derzeit so sagt, hat Microsoft seine Strategie für interne und externe Veranstaltungen geändert. Um Risiken für die Beteiligten zu reduzieren, werden die Redmonder bis zum Sommer 2021 alle Events primär online ausrichten. Das hat der Softwarehersteller dieser Tage beschlossen.

Aus einer Mail an die MVP-Community:

As a company, Microsoft has made the decision to transition all external and internal events to a digital-first experience through July 2021.