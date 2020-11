Firmen, die Microsoft erfunden hat

Wer sich schon einmal mit Ausbildungsmaterial und Zertifizierungsprüfungen von Microsoft befasst hat, kennt die fiktiven Firmen, die in den Aufgaben und Szenarien immer wieder vorkommen. Einige davon sehr häufig wie Contoso, Northwind oder A. Datum, andere viel seltener. Es gibt aber wirklich viele davon.

In Microsofts TechNet-Wiki gibt es eine Liste, gepflegt von der Community, die eine beeindruckende Vollständigkeit aufweist. Wer also mit Microsoft-Produkten und deren Dokumentation zu tun hat, wird dort sicher auf Bekanntes treffen,

[List of fictional companies used in Microsoft material – TechNet Wiki]

https://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/1117.list-of-fictional-companies-used-in-microsoft-material.aspx

Kurzlink zu diesem Artikel:

http://faq-o-matic.net/?p=8644