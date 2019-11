Einen Batch-Befehl für alle Domänencontroller ausführen

Um in einem klassischen Windows-Batch ein Kommando für alle Domänencontroller der aktuellen Domäne auszuführen, eignet sich folgender Code:

for /f "skip=2" %%a in ('netdom query dc^|find /V "."') do @echo %%a

Dieser Code bereinigt die Ausgabe von “netdom query dc” um alles, was kein Domänencontroller-Name ist. Versucht man das direkt in der Kommandozeile, gibt man nur jeweils ein Prozentzeichen an:

for /f "skip=2" %a in ('netdom query dc^|find /V "."') do @echo %a

Statt @echo %%a füge man das Kommando ein, das man für jeden DC-Namen ausführen möchte. Ein Ping ginge dann in einem Batch z.B. so:

for /f "skip=2" %%a in ('netdom query dc^|find /V "."') do (@ping -n 1 %%a)

Verwandte Beiträge: Ping-Erreichbarkeit tabellarisch auswerten

Wer für eine größere Zahl von Rechnern überprüfen möchte, ob diese gerade per ping erreichbar sind, kann dies mit einer... Alle Global Catalog Server auflisten

Es ist gar nicht so einfach, alle Domänencontroller (DC) aufzulisten, die gleichzeitig auch Global Catalog Server (GC) sind. Allerdings gibt... IP-Adressen für Clients herausfinden

Um in einem Netzwerk die IP-Adressen für eine Reihe von Rechnern herauszufinden und in einer Tabelle zu speichern, kann man... Zeitangaben im Batch verwenden

Die klassische Command-Shell in Windows ist funktional sehr eingeschränkt. Trotzdem bietet sie für viele Aufgaben eine leicht beherrschbare Automatisierung durch... Batch Command Line Mailer

Für Administratoren ist es oft nützlich, per EMail benachrichtigt zu werden, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt, z.B. Stromausfall Server Reboot...

Kurzlink zu diesem Artikel:

http://faq-o-matic.net/?p=8462