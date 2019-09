cim 2019: Warum die IT sich emanzipieren muss – erste Fotos von Twitter

Die cim 2019 in Lingen (Ems) hat wieder viel Spaß gemacht. In diesem Jahr durfte ich zum Jubiläum der Veranstaltung die Abschluss-Keynote halten. Mein Thema: “Was soll das Business mit Computern? Warum die IT sich emanzipieren muss”. Mir hat es viel Spaß gemacht – den 250 Besucher*innen anscheinend auch. Hier ein paar erste Eindrücke der Community von Twitter. Ein Klick auf das Bild öffnet den zugehörigen Tweet.

(Gregor Reimling)

(Wera Oltmanns)

(Tomislav Karafilov)

(Henning Stell)

(Max Marschall)

(Tomislav Karafilov)

