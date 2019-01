Einfache Dummy-Dateien in jedem Ordner

In einem Migrationsprojekt brauchte ich eine Ordnerstruktur mit je mindestens einer Datei, um diverse Dinge zu testen. Die Ordnerstruktur habe ich nach einem Export des Originals nachgebildet. Die ganzen Dateien wollte (und durfte) ich von dort aber nicht mitschleppen. Also behalf ich mir mit folgendem Skript, das je eine Datei pro Ordner erzeugt:

$FolderPath = 'E:\' $Folder = Get-ChildItem -Path $FolderPath -Recurse $Count = 0 foreach ($ThisFolder in $Folder.GetEnumerator()) { $Name = $ThisFolder.Name "I am a placeholder in folder $ThisFolder" | Out-File -FilePath ($ThisFolder.FullName + "\$ThisFolder-File.txt") $Count += 1 } "$Count Dateien erzeugt."

Kurzlink zu diesem Artikel:

http://faq-o-matic.net/?p=8337