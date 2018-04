Hyper-V: Spectre-/Meltdown-Patches können Live Migration verhindern

In der Community gibt es einige Hinweise, dass seit Kurzem in Hyper-V unter Windows Server 2016 die Live Migration fehlschlagen kann. In den meisten dieser Fälle sind offenbar die Patches für die Spectre- und Meltdown-Probleme die Ursache. Wenn nicht alle Hosts dieselben Konfigurationen haben, verweigert Hyper-V die Live Migration.

Microsoft hat ein umfangreiches Whitepaper veröffentlicht, das den Umgang mit den Patches in Serverumgebungen beschreibt. Dort sind auch die Voraussetzungen für die Live Migration in Hyper-V genau beschrieben.

[Protecting guest virtual machines from CVE-2017-5715 (branch target injection) | Microsoft Docs]

https://docs.microsoft.com/en-us/virtualization/hyper-v-on-windows/CVE-2017-5715-and-hyper-v-vms

