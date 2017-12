Azure Red Shirt Dev Tour mit Scott Guthrie

Im Januar gibt es eine kleine Eventreihe mit Kultcharakter: Developer-Guru Scott Guthrie kommt zu einer “Azure Red Shirt Dev Tour” nach München und Berlin. Im Fokus der kostenlosen eintägigen Events steht die Entwicklung mit Azure-Clouddiensten. Zügige Anmeldung ist sinnvoll. Am 17. Januar 2018 ist Scott in Berlin und am 18. Januar in München.

[Azure Red Shirt Tour Berlin]

https://www.microsoftevents.com/profile/form/index.cfm?PKformID=0x3109845abcd

[Azure Red Shirt Tour München]

https://www.microsoftevents.com/profile/form/index.cfm?PKformID=0x3107717abcd

