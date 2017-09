Am Samstag, dem 9. September 2017, findet in Lingen an der Ems die IT-Community-Konferenz cim statt (Community in Motion). Den ganzen Tag lang gibt es IT-Fachvorträge von hochkarätigen Sprechern. Wie jedes Jahr läuft das Who’s Who der deutschen IT-Szene im Emsland auf.

Für Kurzentschlossene gibt es noch Plätze – wie immer kostenlos.

http://www.cim-lingen.de/

