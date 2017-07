Die Nutzung von NTLM überwinden

Schon vor einiger Zeit hat Microsoft einen Guide veröffentlicht, der sinnvolle Schritte zur Überwindung der NTLM-Authentifizierung in Windows-Netzwerken beschreibt. NTLM gilt als überholtes Protokoll, das möglichst weitgehend durch bessere Alternativen wie Kerberos ersetzt werden sollte.

Nicht immer hat der Administrator das einfach so in der Hand. Applikationen müssen damit umgehen können, und es sind einige Voraussetzungen zu treffen. Daher beschreibt der Guide aus verschiedenen Perspektiven, wie man so ein Projekt angehen kann.

[Auditing and restricting NTLM usage guide]

https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj865674.aspx

