Windows 10 Version 1703: Keine neuen RSAT

Für die neue Windows-10-Version 1703 (“Creators Update”) stellt Microsoft keine neuen Remote Server Administration Tools (RSAT) bereit. Dieses Mal funktionieren die Tools der Vorgängerversion 1607 weiterhin. Man findet sie hier:

[Download Remote Server Administration Tools for Windows 10 from Official Microsoft Download Center]

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=45520

Wer von Version 1607 direkt auf 1703 aktualisiert und die RSAT bereits installiert hatte, wird feststellen, dass das Upgrade sie entfernt hat. Das liegt an einem Fehler in der Kompatibilitätsprüfung der Upgrade-Routine. Hier hilft es, die RSAT einfach neu zu installieren.

