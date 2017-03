Wenn die Hyper-V-Konsole sich nicht mit dem Host verbinden will

In verschiedenen Situationen kann es vorkommen, dass der Hyper-V-Manager sich nicht mit dem Host verbinden will, der ansonsten aber problemlos arbeitet. Manchmal gibt es dann eine Fehlermeldung, die auf Probleme mit “Msvm_RegisteredProfile” und dem “root/interop Namespace” hinweist, das muss aber nicht so sein. Manchmal vermutet Windows auch, dass der “Virtual Machine Management Service” auf dem Host nicht laufe.

Die Ursache können Fehler in der WMI-Konfiguration des Hostservers sein. Oft hilft es dann, auf dem Host mit lokalen Administratorrechten folgendes Kommando auszuführen, das die WMI-Klassen neu registriert:

mofcomp %SYSTEMROOT%\System32\WindowsVirtualization.V2.mof

