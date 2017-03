NTFS und ReFS: Wissenswertes zu Cluster-Größen

Während es in der Community zunehmend Unsicherheit über den Reifegrad und die Einsetzbarkeit von ReFS gibt, hat Microsoft eine ausführliche Darstellung veröffentlicht, was man zu den Clustergrößen der Dateisysteme in verschiedenen Szenarien wissen sollte.

Die Empfehlungen zu NTFS lassen sich auf zwei Faustregeln eindampfen:

Clustergrößen sollten nicht geringer sein als 4 KB (4096 Bytes). Das ist der Wert, den der Explorer vorschlägt, das Minimum wären 512 Bytes.

Wenn hauptsächlich große Dateien gespeichert werden (z.B. bei SQL Servern oder Hyper-V-Hosts), sollte das Maximum von 64 KB als Clustergröße gewählt werden.

[Cluster size recommendations for ReFS and NTFS | Server Storage at Microsoft]

https://blogs.technet.microsoft.com/filecab/2017/01/13/cluster-size-recommendations-for-refs-and-ntfs/

